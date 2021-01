Tomori-Milan in pieno countdown. Junior Firpo c’è, il Napoli no

Il Milan ha scelto Tomori per la difesa, assolutamente ricambiato. E ora è in attesa del via libera, imminente, del Chelsea in modo da mettere a disposizione di Pioli un altro specialista nel pacchetto dei centrali, considerate le difficoltà e le emergenze dell’ultimo periodo, tra infortunati e squalificati. Il classe 1997 è un patrimonio del Chelsea, i Blues vorrebbero mettere un riscatto alto, ma siamo davvero entrati nel vialone che porta al traguardo. Il Milan può decidere di prendere un altro terzino sinistro, confermato Il gradimento per Junior Firpo (che non andrà al Napoli) ma ci sono altri nomi sull’agenda dei responsabili di mercato rossonero. Junior Firpo, dopo le anticipazioni estere di ieri, resta un profilo di assoluto gradimento, il Barcellona lo ha messo in lista di sbarco.