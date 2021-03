Tomori: “Maldini? Come se un attaccante si ritrovasse tra qualche anno CR7 o Messi come direttore sportivo”

Fikayo Tomori, in un’intervista al Times, ha parlato dell’effetto di giocare nel Milan e ritrovarsi come ds un simbolo del calcio mondiale come Paolo Maldini.

Queste le parole del difensore: “Prima di venire al Milan ho parlato con Paolo Maldini. Ovviamente sapevo che il Milan era un grande club, ma quando sono arrivato e sono andato al museo di Casa Milan, ho visto tutti i Palloni d’Oro, le foto dei grandi giocatori che ci sono stati prima, poi le sette Champions League e ho capito davvero dov’ero. Quando vado al campo di allenamento e vedo le immagini di Shevchenko, Maldini, Kakà e Seedorf, e penso che siano stati tutti qui e si siano seduti tutti in questi spogliatoi, mi riempio di orgoglio. Lavorare con Maldini? Voglio impressionarlo. È come se da attaccante un giorno ti ritrovassi Cristiano Ronaldo o Messi come tuo direttore sportivo e sentissi da loro queste parole per te. È pazzesco”.

Foto: Sito uff. Milan