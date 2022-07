Tomori: “Lukaku fenomenale, Vlahovic difficile da marcare. Origi è forte, Adli imparerà”

Tomori ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, oltre a parlare di obiettivi di squadra , si è soffermato sui nuovi arrivati in casa Milan , Juve e Inter . Queste le sue parole

“La mia prima partita al Milan è stata contro Romelu e quel giorno ho avuto rispetto, non paura. Sarà uguale questa volta. Lukaku è forte, l’Inter è forte ma lo siamo anche noi. Sappiamo che il derby sarà una partita speciale”.

Ma come si marcano Lukaku e Vlahovic? Ci sono differenze?

“Marcarli uno contro uno è difficile, sono forti e veloci, hanno qualità. La cosa più importante con entrambi è restare concentrati, stare attenti a ogni movimento, a quando calciano, quando attaccano la profondità… In Italia poi si lavora diversamente rispetto all’Inghilterra. Qui si difende di squadra, ci si muove insieme. In Inghilterra molto meno”.

Parliamo un po’ di Milan. Come sono Adli e Origi?

“Divock è forte, è veloce, sa far gol. Un buon rinforzo per noi. Anche Adli è forte, ha un buon piede, fa i movimenti giusti. Deve imparare come giochiamo ma si vede che ha qualità”.

foto: Twitter Milan