Tomori: “L’obiettivo è tornare in Champions. Modric? Lo ascolti e basta”

22/12/2025 | 12:30:03

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato alla BBC, soffermandosi sulla stagione in rossonero.

Queste le sue parole: “Fisicamente mi sento al massimo. In parte è perché so esattamente dove devo stare in campo. Mi ha aiutato molto nella lettura del gioco. È una cosa semplice, ma non c’è bisogno di strafare come difensore. Si tratta di correre in modo più intelligente, non di più”.

L’ex Chelsea però ha un desiderio, di tornare a vincere lo Scudetto, anche per accrescere le possibilità di essere chiamato dal CT Tuchel e andare al Mondiale con l’Inghilterra: “Certo, lo voglio per me stesso e so che vincere il campionato aiuterebbe”.

Su Modric: “Soprattutto lo ascolto quando parla e osservo come si comporta e come si allena. Capisci subito il livello e, siccome è Modrić, quando parla lo ascolti e basta”.

Foto: X Milan