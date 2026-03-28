Tomori lascia il ritiro dell’Inghilterra, mercoledì sarà a Milanello

28/03/2026 | 22:40:47

Tomori e altri sette nazionali lasciano il ritiro dell’Inghilterra in anticipo. Adam Wharton del Crystal Palace e Noni Madueke dell’Arsenal sono tornati ai rispettivi club a causa di piccoli infortuni riportati durante la partita. Anche Declan Rice e Bukayo Saka torneranno all’Arsenal per sottoporsi a visite mediche, dopo essere arrivati venerdì insieme ad altri nove giocato. John Stones sta tornando al Manchester City per sottoporsi a una visita medica dopo aver accusato un problema fisico. Tomori invece sarà regolarmente agli ordini di Allegri alla ripresa degli allenamenti fissata a mercoledì.

Foto: Instagram Tomori