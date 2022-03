Tomori: “La Serie A è difficile, ci sono tanti giocatori tecnici. Mi sto divertendo molto”

Il difensore del Milan, Fikayo Tomori, ha parlato della Serie A e del calcio italiano, che per il giocatore sono di altissimo livello.

Queste le sue parole: “Naturalmente arrivato dalla Premier League e dall’Inghilterra in generale, dove il calcio è molto veloce e l’intensità molto elevata, la Serie A ha le sue diversità. Magari trovi squadre più chiuse, ma c’è una grande organizzazione tattica. Ma una volta in Italia ho notato che i giocatori sono molto, molto tecnici. Ogni squadra ha il suo stile di gioco e con ogni avversario nessuna partita è facile e il pericolo è dietro l’angolo in qualsiasi partita. Tutti parlano della Premier League, della Liga, come i migliori campionati del mondo e che gli italiani sono conosciuti per il loro calcio difensivo, ma ogni squadra ha diversi schemi di attacco e di difesa. Quindi è difficile, ma mi diverto tanto e sto anche imparando molto”.

Foto: Twitter personale