Tomori illude il Milan, il Liverpool lo ribalta. Rossoneri fuori dall’Europa. Real-Inter 2-0

Si sono conclusi i match di stasera, validi per il sesto turno della fase a gironi di UEFA Champions League.

Il Milan ospita il Liverpool e passa in vantaggio alla mezz’ora: San Siro esplode. E’ Fikayo Tomori a sbloccare la gara, il difensore inglese insacca sugli sviluppi di un corner conquistato da Ibra: Alisson dice no a Kessie, ma non può nulla sul tapin del 23 rossonero.

Mohamed Salah agguanta il pari a dieci minuti dalla fine del primo tempo: Oxlade-Chamberlain tira in maniera violenta, ma centrale, dal limite dell’area. Maignan non riesce a bloccare e sulla respinta l’egiziano non perdona.

L’Atletico Madrid segna a Porto, ma nella ripresa arriva anche il vantaggio dei Reds al Meazza. Tutto nasce da un errore clamoroso di Tomori, che lascia palla a Mané: il 10 dei Reds impegna Maignan, che ribatte. Origi arriva prima di tutti e di testa fa 2-1.

Finisce così, rossoneri che chiudono al quarto posto il girone e abbandonano l’Europa in questa stagione.