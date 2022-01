Tomori: “Il 2021 è stato il miglior anno della mia carriera. Obiettivi? Diventare ancora più forte e vincere trofei con il Milan”

Fikayo Tomori ha parlato ai microfoni di MilanTV della sua esperienza in rossonero: “Il 2021 è stato fantastico, è passato molto in fretta, ma credo che sia stato il migliore della mia carriera. Sono diventato un giocatore del Milan, abbiamo giocato in Champions League, sono molto contento, mi trovo bene con i compagni e con il mister, mi piace la città, i tifosi, tutto. Il modo in cui mi trattano mi rende davvero felice. Incredibile come sia passato già un anno. Cerco di migliorarmi in ogni partita, ogni volta che vengo a Milanello voglio migliorarmi dopo ogni allenamento e il mio obiettivo per tutto il 2022, per il proseguio della stagione è di diventare ancora più forte, perchè so che posso migliorare”. Sulla sfida con la Roma: “Sarà una gara difficile, la Roma è forte, è in lotta per la Champions. All’andata è stata una gara tosta e ci aspettiamo lo stesso. Dobbiamo farci trovare pronti. Se giochiamo al massimo abbiamo buone chance di vincere. Abraham? Lo conosco e so quanto può essere pericoloso, dobbiamo giocare come sappiamo per vincere”.

FOTO: Twitter Milan