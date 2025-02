Tomori: “Felice di essere rimasto. Al Milan sono a casa. Voglio dare il massimo”

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria contro la Roma.

Queste le sue parole: “Tutti noi siamo pronti per aiutare la squadra. Oggi era importante, volevamo passare. Dopo il derby abbiamo fatto una buona partita, adesso siamo in semifinale e siamo contenti”.

Hai voluto restare al Milan: “Sono stato qua 4 anni, sono contento qua. Gli ultimi anni non ho giocato come volevo, ma mi sento a casa e voglio dare il massimo qui”.

Quanto vi possono aiutare Gimenez e Joao Felix? “Anche prima avevamo una squadra forte, adesso di più. Contento per Joao e Santi, possono aiutarci e sono sicuro che possiamo arrivare dove vogliamo in questa coppa e anche in Champions”.

Foto: Instagram Tomori