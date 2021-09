Tomori: “Ecco cosa significa il mio nome. Milano? Mi piace lo stile di vita”

Nel corso dell’intervista rilasciata a Dazn, Fikayo Tomori ha parlato anche della sua vita personale. Di seguito le dichiarazioni.

Sul suo nome

“È di derivazione nigeriana. Il mio primo nome significa ‘Dio mi ha riempito di gioia’. È una frase: in Nigeria spesso i genitori scelgono una frase che dia nome al bambino”.

Sulla sua nazionalità

“Mi sento molto nigeriano. Quando ero piccolo i miei genitori mi parlavano in Youruba, il gruppo etnico a cui appartenevo. Il mio cibo preferito è il riso Jollof, una specie di stufato di riso; non so bene come descriverlo, ma è un piatto molto saporito, molto africano, molto forte”.

Sul trasferimento in Canada

“Quando mia madre aveva 22-23 anni, mio padre si trasferì in Inghilterra e mia mamma fece un viaggio in Canada per vedere un’amica; mio padre andò a trovarla, stavano già insieme a quel punto e sono nato io. Mi sono trasferito da piccolo in Inghilterra, anche se poi tornavo in Canada ogni anno; ho molti amici di famiglia lì: quando penso al Canada mi vengono in mente solo belle cose”.

Sulla nazionale

“All’inizio giocavo per il Canada. Ho fatto la prima partita in Messico, poi il marzo successivo contro l’Inghilterra in Inghilterra; c’erano molti miei compagni di squadra e amici, tra cui Aina e Rashford: avevamo giocato insieme il sabato e poi li ho sfidati con la nazionale, e abbiamo anche vinto”.

Su Milano

“Sto molto bene qui. È differente rispetto all’Inghiltterra: i ritmi sono più rilassati, lì sono tutti sempre di fretta, qui è tutto più tranquillo. Mi piace lo stile di vita italiano: dopo l’allenamento ti bevi un caffe, ti fai una passeggiata tranquillo… Mi ricordo la prima volta che ho visto il Duomo: è stato… wow! È stato qualcosa di speciale, così imponente, così italiano”.

