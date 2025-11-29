Tomori: “E’ presto per sognare, la Lazio ci ha messo in difficoltà. Pensiamo a una gara per volta”

29/11/2025 | 23:19:33

Tomori ha analizzato ai microfoni di Sky Sport dopo Milan-Lazio: “Loro sono una buona squadra, ci hanno messo in difficoltà. Siamo stati uniti e ci portiamo i tre punti a casa. Abbiamo un buon gruppo. Siamo uniti, siamo una squadra. È ancora presto in questa stagione e vogliamo continuare così. Sogni? È ancora presto. Vogliamo continuare su questa strada. Pensiamo alla prossima partita e poi a quella dopo”.

Foto: Instagram Tomori