Tomori: “Dopo il Parma dobbiamo reagire, vogliamo mantenere la posizione in classifica”

01/03/2026 | 12:09:31

Tomori ha parlato a DAZN prima di Cremonese-Milan: “La cosa più bella è che abbiamo un’altra partita oggi per correggere quello che abbiamo fatto domenica. È vero che non perdevamo da tanto in campionato, però la cosa bella è che abbiamo un’altra partita oggi. Dobbiamo reagire forte per mantenere la posizione in classifica. Allegri ha detto che nel calcio ci sono delle sconfitte che meritiamo e che non meritiamo. Abbiamo perso, dobbiamo reagire. Queste partite sono quelle in cui vediamo la mentalità della squadra. Abbiamo fatto bene finora e dobbiamo continuare oggi”.

Foto: Instagram Tomori