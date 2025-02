Tomori dice no, il Tottenham chiude per Danso

Kevin Danso è in dirittura d’arrivo al Tottenham, conferme le indiscrezioni del Telegraph di poche ore fa. Il difensore centrale del Lens era stato trattato anche dalla Juventus, ma la situazione non era mai stata vicina alla definizione. Al punto che poi la Juve ha deciso di andare su Kelly, operazione in chiusura. Il Tottenham ha quindi virato sul classe 1998 dopo il no di Tomori, gli Spurs avevano deciso di investire 25 milioni più bonus, la stessa cifra che servirà per acquistare Danso.

Foto: Instagram Danso