Tomori-Camarda-Joao Felix: la cronaca della giornata

Il Milan stamattina si è svegliato con il no di Fikayo Tomori che ha deciso di non andare al Tottenham. Lui a Londra ha giocato, ma con il Chelsea, evidentemente non la sente di fare una nuova esperienza a gennaio. Al punto che Conceicao lo arruolerà probabilmente da titolare nel derby di domani alle 18. Bloccato anche Camarda che non è mai stato a un passo dal Monza ma che era stato chiesto con forza da Galliani. Alla base della decisione, tra le altre cose, anche il fatto che il club brianzolo ha una posizione di classifica sempre più compromessa, della serie “giocare va bene, ma bisogna capire per quale obiettivo”. Vedremo se gli scenari cambieranno, in generale, per Camarda. Sulla cessione di Tomori il Milan aveva puntato per fare cassa, prendere un difensore giovane e concentrarsi su Joao Felix. Quest’ultimo resta sempre in orbita rossonera, Conceicao lo vorrebbe con forza, oltretutto potrebbe ancora accadere qualcosa in uscita (Okafor e non solo), quindi la situazione va seguita. All’interno di due situazioni chiare: il Milan non ha realizzato quanto avrebbe voluto per Tomori (per il sostituto avrebbe investito una decina di milioni) e il Chelsea è alle prese con il tourbillon di prestiti e quindi con la necessità di incassare.

Foto: Instagram Tomori