Tomori: “Amo il Milan, spero vinceremo la Champions. Abraham? Abbiamo condiviso il giorno più bella della nostra vita”

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di DAZN in cui ha parlato di tanti argomenti, tra cui l’amicizia con Abraham e l’esperienza in rossonero. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sul Milan

“Tornare al Chelsea? Adesso sto benissimo al Milan, amo il Milan. Ovviamente il Chelsea è stato parte importantissima della mia vita per 15 anni e sono riuscito a realizzare i miei sogni giocando in tutte le competizioni, ma adesso sono molto felice al Milan e sono felice di quello che stiamo facendo; adesso abbiamo anche la Champions League finalmente e magari possiamo vincerla come ha fatto il Chelsea”.

Sull’amicizia con Abraham

“Sono molto contento per lui. Ci sentiamo praticamente tutti i giorni. Abbiamo iniziato a giocare nel Chelsea che avevo 7 anni e poi siamo arrivati in Prima Squadra: è lì che vuoi arrivare quando cresci, ma non sai se accadrà mai. Mi ricordo quando ho segnato il primo goal e lui ha segnato una tripletta: è stato il giorno più bello della nostra vita”.

Foto: Instagram Tomori