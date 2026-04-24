Tomori: “Allegri è un top. Ci ha restituito la voglia di vincere. Rinnovo? Stiamo trattando”

24/04/2026 | 11:11:10

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in merito alla stagione rossonera.

Queste le sue parole: “Sono in Italia da 5 anni e mezzo. Ormai mi sento milanista. Il rinnovo? Stanno trattando il club e i miei agenti, io sono focalizzato sulle cinque partite che ci restano per andare in Champions”.

Su Allegri: “Appena arrivato ci ha detto che voleva portare più solidità in difesa, perché negli ultimi 2-3 anni avevamo subito troppo. Ci ha trasmesso il desiderio di soffrire pur di non prendere gol e la sua voglia di vincere. Con lui siamo contenti perché è un grande allenatore e una brava persona”.

E sulle accuse di un Milan poco spettacolare, chiarisce: “Non c’è un solo modo per attaccare o difendere. Se ti devi abbassare per coprire gli spazi non è una vergogna. L’importante è non avere frenesia”.

Su Leao: “Rafa è un gran giocatore. Ogni persona passa dei momenti in cui cerca di fare una cosa senza riuscirci, ma tutti conoscono le sue qualità. E’ anche un gran professionista, vuole sempre aiutare la squadra. Così come lo sono il resto degli attaccanti. Ognuno è al servizio per riportare il Milan in Champions”.

Foto: sito Milan