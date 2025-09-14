Tomori: “Allegri ci chiede di difendere da squadra. Vogliamo fare meglio dell’anno scorso”

14/09/2025 | 20:18:59

Fikayo Tomori ha parlato a DAZN prima della partita tra Milan e Bologna: “Abbiamo lavorato tanto, il mister vuole che siamo più tranquilli e che difendiamo da squadra. Vogliamo continuare, sarà difficile perché il Bologna è tosto. Noi però abbiamo qualità e vogliamo fare meglio dell’anno scorso”. Sulla difesa a tre: “E’ un sistema nuovo per noi, in fase difensiva siamo più a 5 mentre in fase di possesso siamo più a 4. Vogliamo continuare quello che abbiamo fatto a Lecce”.

Foto: Instagram Tomori