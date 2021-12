Tomori: “All’andata li abbiamo messi in difficoltà. Ora vogliamo batterli e cercare di passare il turno”

Il Milan si gioca il passaggio del turno agli ottavi di finale di Champions League.

A presentare la gara, insieme a Pioli, il difensore rossonero Fikayo Tomori.

Queste le sue parole: “Speriamo di dedicare la qualificazione a Kjaer. Simon è parte del gruppo e della squadra sul campo. È molto triste quello che è successo, speriamo di poter giocare una buona stagione anche per lui”.

Sul Liverpool: “Vogliamo vincere, e penso che non sia questa la mentalità da dover ottenere. Domani vogliamo ottenere un buon risultato e daremo tutto per farlo. Non sarà facile, hanno un’ottima squadra, ma sappiamo di esserlo anche noi. Giocano un calcio intenso e di qualità, vengono da ottimi risultati sia in Premier che in Champions, ma abbiamo fatto un gran lavoro ultimamente, possiamo dargli filo da torcere. L’abbiamo fatto anche all’andata. Il calcio inglese è duro da affrontare, ma non siamo da meno”.

Assenza di Kjaer: “Come ho detto prima, Simon è parte integrante della squadra, penso si sia visto contro la Salernitana quanto conti per noi. Dovremo lavorare tutti insieme per colmare quel vuoto. Abbiamo la personalità e la qualità per poterlo fare”.

Differenza con l’andata: “Penso che siamo cresciuti tanto a livello di squadra, quella era la prima partita in Champions per molti giocatori ed è difficile ambientarsi. Ora ne abbiamo giocato cinque e dobbiamo giocarne un’altra decisiva per il passaggio agli ottavi. Ora siamo più concentrati e determinati: c’è della differenza, ma dovremo affrontare la gara allo stesso modo, consci delle difficoltà ma con la volontà di vincere”.

Sul suo rendimento: “Cerco di dare il massimo per la squadra, è vero che contro Fiorentina e Sassuolo il risultato non è stato entusiasmante, ma poi è arrivata la gara con l’Atletico in cui ci siamo rifatti e io non c’ero. Nelle ultime partite siamo tornati a non prendere gol, penso che dietro questi risultati ci sia il lavoro di tutta la squadra: io cerco di fare il mio meglio, ripeto, ma non dipende soltanto da me o dagli altri difensori”.

Foto: Twitter personale