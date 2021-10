Tomori: “Al Milan mi sto divertendo. Ibra è un vincente e trasferisce il senso di vittoria a tutta la squadra”

Fikayo Tomori ha parlato direttamente dal ritiro dell’Inghilterra della sua esperienza al Milan: “Tutti nel mondo del calcio conoscono il Milan e quanto sia grande come club. C’è una grande pressione per vincere ogni partita e per giocare bene davanti a molti tifosi nello stadio e a Milano. Senti l’importanza della squadra per cui giochi e questa pressione mi fa tirare fuori il meglio, sia a me personalmente che alla squadra. Con questo tipo di pressione e questa voglia di vincere, il Milan è tornato a divertirsi dopo anni difficili. Ora siamo tornati in Champions e siamo nella parte alta della classifica e mi sto divertendo”. Su Ibrahimovic: “È un vero leader e quando gioca da un grande contributo. Anche se questa stagione non ha giocato molto, ha già segnato un gol. E’ amato a Milano e quando è in campo con noi è una grossa spinta per la squadra. E’ un vincente e trasferisce questo senso di vittoria a tutta la squadra”.

FOTO: Twitter personale Tomori