Tommasi: “Razzismo? Non tutti sono convinti che sia inaccettabile”

Damiano Tommasi, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Associated Press soffermandosi sul tema razzismo. Queste le sue parole: “Ho l’impressione che non tutti vedano il problema nella stessa maniera e non tutti vogliano affrontarlo allo stesso modo. Non tutti sono convinti che questo sia inaccettabile. C’è qualcuno che dice ‘Sì, ma non è razzismo’. Oppure ‘Sì, ma è solo una persona’. O ancora ‘Sì, ma non è un insulto’. ‘Sì, ma non possiamo evitare che qualcuno dica certe cose all’interno di uno stadio’. Ci sono troppi ‘sì, ma’. ‘Ciò si traduce in un livello di tolleranza che non è in linea con altri Paesi”.

Foto: sito ufficiale AIC