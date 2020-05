Tommasi: “Importante avere una data certa per la ripartenza. Sul protocollo e gli stipendi…”

Il presidente dell’Assocalciatori, Damiano Tommasi, è intervenuto così ai microfoni di Rainews soffermandosi sulla ripartenza del calcio italiano: “Il protocollo di sicurezza? Ci siamo ritrovati per analizzarlo e capire quali sono le novità. Ci sono delle criticità che hanno evidenziato i club, speriamo di trovare un modo per superarle in modo da poter ripartire. Sicuramente non avere una data certa per l’inizio della stagione genera incertezza, vorremmo avere più dati ed indicazioni. Il ritiro, vista la gestione dei casi di positività che rischia di bloccare un’intera squadra, è uno dei punti in sospeso. È un grande punto interrogativo, una positività potrebbe interrompere sul piu bello il percorso. Bisogna capire cosa fare in caso di una singola positività. La ripartenza fissata per il 13 giugno? Da una data certa si può costruire un percorso fatto di controlli, test e modalità di allenamento. Questo sarebbe importante, oggi la difficoltà è avere una data certa. Quella del 13 giugno è un’ipotesi, speriamo di poter avere una data certa al più presto. Gli stupendi dei giocatori? Il problema dei tanti atleti che vivono di calcio è un problema che dobbiamo affrontare al più presto. Il nuovo decreto dovrebbe prevedere anche la cassa integrazione per i professionisti sotto un determinato reddito e questo dovrebbe essere importante soprattutto per la Lega Pro”.

Foto: sito ufficiale AIC