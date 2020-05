Tommasi: “I giocatori sono contenti di ripartire, ma molte persone vogliono sfruttare la situazione”

”Se ci sono le condizioni, i calciatori sono contenti di ripartire”. Queste le parole di Damiano Tommasi, il presidente dell’Assocalciatori, intervenuto ai microfoni di Sky in merito alla possibile ripresa della Serie A. “Criticare, non significa essere contro la ripresa. Temperature, viaggi e non solo: le criticità ci sono e le evidenziamo, ma la volontà è comunque di giocare nel miglior modo possibile. Il problema riguarda le diverse situazioni: ci sono dei club con dei prestiti, serve un accordo tra le parti. Anche chi è in scadenza, bisogna assolutamente risolvere. Vedo troppe persone che vogliono sfruttare questa situazione, la gestione del contratto non va valutata in base alla posizione di classifica. Ci saranno squadre che spingeranno o meno per giocare in base alla propria posizione di classifica. Ad ogni modo se ci sono le condizioni, i calciatori vogliono giocare”.

Foto: sito ufficiale AIC