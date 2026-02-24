Tommasi (CAN): “Troilo non fa fallo su Bartesaghi. Il gol annullato al Napoli un errore di campo”

Dino Tommasi a Open Var sugli episodi arbitrali del match tra Milan e Parma, vinto dai ducali con un gol nel finale. Le parole a Open VAR a DAZN: “Troilo-Bartesaghi? Piccinini da campo fischia l’ostruzione di Valenti su Maignan, in realtà il giocatore del Parma non si muove verso Maignan. Corretto il non fischio. Anche Troilo non fa fallo, ruba il tempo a Bartesaghi. Salta prima, si appoggia ma è fisiologico. Corvi e Loftus-Cheek? Giusta la decisione di campo. È uno scontro di gioco fortuito. Corvi cerca la palla ma viene anticipato dal compagno. Gol annullato al Napoli? In verità a vedere le immagini si vede questo corpo a corpo. Hien cerca il contatto, è poca roba per considerarlo falloso. Troppo poco per definirlo punibile. Nella revisione concludono troppo velocemente ma è un errore di campo. Per noi è molto più importante la decisione di campo che se fosse stata corretta avrebbe evitato problematiche successive”.

