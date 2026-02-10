Tommasi a Open VAR: “Non era rigore su Vergara, contatto accidentale”

10/02/2026 | 15:50:04

Dino Tommasi, componente della CAN, ha parlato a Open VAR partendo dalla sfida fra Genoa e Napoli vinta dagli azzurri anche grazie al contestatissimo calcio di rigore assegnato per tocco di Cornet su Vergara: “II Var Di Bello e l’Avar Fabbri si fanno attirare dal contatto fra Cornet e Vergara. In verità è una semplice presa di posizione, un movimento del tutto accidentale da parte di Cornet e non è assolutamente fallo. Lo step on foot nasce per punire imprudenza, qua c’è solo una presa di posizione. Tocca il collo del piede, ma è una normale dinamica calcistica. Non c’è né imprudenza né punibilità. La prima immagine può apparire fallosa, ma calcisticamente c’è ben poco. E’ una ‘strisciata’ accidentale, il fallo deve essere chiaro, non così”.

foto sito napoli