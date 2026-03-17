Tommasi a Open Var: “Frattesi-Scalvini per dinamica è rigore. Non c’è spinta di Sulemana su Dumfries”

17/03/2026 | 15:30:04

Dino Tommasi, componente della commissione arbitrale, ha commentato nel corso dell’ultima puntata di Open VAR gli episodi discussi di Inter-Atalanta: “Non c’è spinta, la mano è appena appoggiata e sicuramente non fa pressione. Il contatto basso cercano di valutarlo girando varie telecamere, ma si accorgono che non c’è alcuna tipologia di fallo. Dumfries fa la bicicletta, alzando il piede sinistro e avviene un contatto in caduta, sicuramente non falloso. Decisione corretta e ben analizzata in Sala VAR”. Sul contatto Scalvini-Frattesi: “Manganiello dice che lo tocca appena, la Sala VAR avalla velocemente la sua scelta. In verità come vediamo bene Frattesi anticipa Scalvini e subisce un calcio: per dinamica è calcio di rigore, ne abbiamo già avuti in passato. Poteva essere visto già in campo, Manganiello magari coperto dai corpi non riesce a valutarne bene l’entità: la Sala VAR avrebbe dovuto intervenire con una OFR doverosa”.

Foto: x Inter