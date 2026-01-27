Tommasi a Open Var: “Bremer-Hojlund? Intervento falloso ed evidente”

27/01/2026 | 17:04:49

Nel corso dell’ultima puntata di Open VAR su DAZN, Dino Tommasi, componente della CAN A e B, ha analizzato gli episodi arbitrali più discussi dell’ultimo weekend di Serie A, soffermandosi nello specifico su quanto accaduto in Juventus-Napoli: Mariani comunica alla sala VAR che non ha visto la situazione Bremer-Hojlund. Ha arbitrato molto bene, in questo caso non vede il secondo contatto: il primo (Kalulu-Vergara) è leggero e non ci sono parametri chiari. Mentre Bremer cinge il collo di Hojlund e lo trattiene a terra: l’intervento è sicuramente falloso e c’è un parametro evidente nella trattenuta. Mariani chiede perché non ha potuto valutare l’intervento, manca una OFR per fare rivedere a Mariani. In realtà anche le immagini usate sono chiare, l’intervento è evidente. Se fosse stata bene, però, sarebbe stato richiamato l’arbitro, anche in virtù del fatto che comunica alla sala VAR che non è riuscito a valutare quell’intervento”.

foto insta bremer