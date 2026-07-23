Tomiyasu può tornare in Italia: c’è anche il Torino

23/07/2026 | 10:37:57

Takehiro Tomiyasu può tornare in Italia. Il difensore giapponese è svincolato, ha recuperato dall’infortunio e ha voglia di essere nuovamente protagonista. Secondo quanto raccontato da Giacomo Morandin, il Torino ha mosso passi concreti con i suoi agenti e può essere una soluzione interessante. Tomiyasu ha altre proposte, ha trattato anche con il Venezia nelle scorse settimane, adesso il Torino è in corsa dopo aver vagliato diversi profili (compreso Giorgini della Juve Stabia e altre soluzioni straniere). La necessità è quella di prendere un paio di difensori centrali.

Foto: Instagram Tomiyasu