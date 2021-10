Tomiyasu, impatto super all’Arsenal. L’ex Bologna eletto giocatore del mese dai tifosi dei gunners

Partenza a razzo quella di Takehiro Tomiyasu con la maglia dell’Arsenal. L’ex difensore del Bologna, trasferitosi in Inghilterra l’ultimo giorno della scorsa sessione di mercato, è stato eletto dai tifosi dei gunners come giocatore del mese. Il tecnico Arteta ha commentato così l’impatto del giapponese in Premier League: “Sono molto impressionato, si è adattato in modo davvero naturale”.