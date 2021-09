Tomiyasu dice addio al Bologna: “Grazie di tutto. Oggi corono il mio sogno di giocare in Premier”

Takehiro Tomiyasu, difensore centrale giapponese, ieri nelle ultime ore di calciomercato ha salutato definitivamente l’Italia. L’ex difensore del Bologna è stato acquistato dall’Arsenal. Attraverso il proprio profilo Instagram personale, il giocatore ha salutato il club rossoblù

“Grazie Bologna. Con questa maglia ho vissuto due anni meravigliosi, in cui sono cresciuto tanto come calciatore e soprattutto come uomo. Voglio dire un grande grazie a tutto il Club, allo staff, ai miei compagni, a tutti i tifosi: siete stati eccezionali con me, mi sono sempre sentito a casa. Grazie al Bologna posso oggi coronare il sogno che inseguivo, cioè la Premier League, la mia grande aspirazione. Porterò sempre il rossoblù nel cuore e vi seguirò sempre!”.

Foto: Twitter Bologna