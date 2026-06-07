Tomei: “I giocatori sono i protagonisti della promozione dell’Ascoli, manterremo l’identità anche in B”

07/06/2026 | 20:39:36

Francesco Tomei, allenatore dell’Ascoli, ha parlato ai microfoni Rai dopo la promozione in Serie B:” I protagonisti sono i ragazzi. Abbiamo avuto la fortuna di avere un grande gruppo e anche oggi hanno disputato una grandissima prestazione contro una squadra molto forte come l’Union Brescia. Noi abbiamo una nostra identità ed è giusto mantenerla: sarà così anche in Serie B. Il pubblico ci ha spinto per tutto l’anno, è stato davvero il dodicesimo uomo in campo”.

foto sito ascoli