Tomasson: “Juve più forte ma in casa possiamo battere chiunque. Serve attenzione massima”

John Dale Tomasson, allenatore del Malmo, ex attaccante del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in Champions League contro la Juventus.

Queste le sue parole: “Partite del genere sono il bello della Champions. Da calciatore ho vissuto tanti notti come questa ed è bello riviverle da allenatore. Quando incontri grandi giocatori a questo livello è importante fare le cose giuste e farle per bene. Dovremo fare la nostra partita, contro un avversario ovviamente forte, ma la mia squadra dovrà avere coraggio sul campo. Anche nel recente passato abbiamo affrontato squadre più forti di noi ma spesso abbiamo dominato. Soprattutto in casa”.

Juve in crisi: “Sono partiti male in campionato ma il valore della squadra non si discute. Con il Napoli hanno fatto un buon primo tempo, avevano anche tante assenze. Hanno qualità, penso che hanno giocatori esperti per potersi risollevare. Noi non partiremo con il pensiero di affrontare una squadra in crisi, ma di giocare con un grande avversario e fare la nostra partita”.

Foto: Twitter Malmo