Tomasson: “Complimenti alla Juve per aver vinto il girone. Noi vicini all’impresa, abbiamo fatto un viaggio in Paradiso”

Jon Dahl Tomasson, tecnico del Malmoe, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta di misura contro la Juventus.

Queste le sue parole: “Quando ci si avvicina a un miracolo di questo genere come il risultato di oggi, dico che ci sono state cose positive. Siamo orgogliosi, abbiamo giocato contro una squadra forte, faccio i complimenti alla Juventus che ha finito il girone come capolista. E’ un grande risultato per loro: noi siamo contenti di esserci qualificati, è stato un viaggio in Paradiso per noi essere qui, poter giocare contro queste squadre con budget diversi dai nostri. E ce la siamo giocata, stasera siamo stati solidi nel primo tempo, siamo migliorati nella ripresa”.

Foto: Twitter Malmoe