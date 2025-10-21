Toma Basic: da ripescato a incedibile ma in scadenza di contratto

21/10/2025 | 17:38:44

Nella stagione complicata della Lazio emerge la situazione di Toma Basic. A lungo fuori lista, ripescato da Maurizio Sarri e titolare nelle ultime tre partite. L’allenatore lo ha ritenuto incedibile e gli ha voluto dare i meriti per aver aspettato facendosi trovare pronto. Ma per il centrocampista croato classe 1996 (compirà 29 anni tra poco più di un mese) non è una situazione semplice. Già, perché il presunto incedibile ha un contratto in scadenza e volendo potrebbe trovare una nuova sistemazione nei prossimi mesi. Già la scorsa estate c’erano stati contatti, in Serie A ma anche all’estero, tuttavia Basic aveva deciso di restare – pur essendo in una situazione particolare – per poter decidere la sua destinazione negli ultimi dieci mesi con la Lazio. Adesso che è tornato titolare in virtù dell’emergenza il mondo si è completamente capovolto.

Foto: Instagram Basic