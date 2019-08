Tolosa, ufficiale l’arrivo in prestito di Isimat-Mirin

Attraverso un comunicato sul proprio sito, il Tolosa ha ufficializzato l’arrivo in prestito dal Besiktas di Nicolas Isimat-Mirin, difensore francese classe 1991. Questa la nota del club francese: “Il Tolosa Football Club e tutti i suoi tifosi accolgono Nicolas Isimat-Mirin. Il difensore 27enne dopo due esperienze all’estero, torna in Francia. Il club ha trovato un accordo con il Besiktas per il prestito del calciatore con diritto di riscatto”.

Foto: Sito Tolosa