Rafael Toloi ha parlato ai microfoni di Sky nel prepartita di Atalanta-Young Boys: “Sono molto felice, volevamo questo momento. Sappiamo quanto è speciale questa competizione per noi e per i nostri tifosi. Oggi loro sono allo stadio, sono una spinta in più per noi e dobbiamo fare una grande partita per vincere. È importante vincere in casa in questa competizione”.

FOTO: Twitter Atalanta