Toloi: “Serve più concentrazione. Il Gewiss tornerà a essere la nostra forza”

Quella conclusasi col pareggio contro la Juve non è stata la migliore settimana per l’Atalanta, eliminata anche dalla Coppa Italia contro la Fiorentina. La pensa così anche Toloi, intervenuto in conferenza stampa prima del match europeo contro l’Olympiacos: “La settimana scorsa non è stata la settimana che volevamo, con Juventus e Fiorentina abbiamo fatto grandi prestazioni, ma se non arrivano i risultati ti brucia in più. Abbiamo voglia di fare bene. Nelle ultime due partite abbiamo giocato bene, la Fiorentina ha segnato su due rigori, la Juventus ha segnato su corner. Dobbiamo difendere meglio nel finale, dobbiamo avere maggior concentrazione“.

Il difensore è rientrato da poco dopo avere avuto alcuni problemi fisici tra cui il Covid: “Ho avuto un po’ di problemi come il Covid, ma ho cercato di lavorare al meglio, ora sto bene, con la Juventus penso di aver fatto una buona prestazione. È difficile per un calciatore quando resta fuori, ma ora cercherò di aiutare la squadra“.

L’Atalanta è una macchina perfetta in trasferta, mentre ha faticato in più di un’occasione in casa, ma Toloi è certo che il trend cambierà: “È sempre stata una nostra forza, nelle ultime partite non siamo riusciti ad ottenere i risultati che volevamo, domani abbiamo una buona occasione per tornare a vincere, dobbiamo cercare di fare il nostro meglio“.

Foto: Twitter Atalanta