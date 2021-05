Tolisso: “Non pensavo di partecipare all’Europeo, ma ce l’ho fatta”

Intervenuto in conferenza stampa direttamente dal ritiro della Nazionale francese, Corentin Tolisso ha parlato della sua convocazione: “Non pensavo all’Europeo quando ero infortunato. I dottori mi avevano avvertito che sarei tornato non prima di 3-4 mesi e chiaramente questa competizione non era nei miei programmi, sinceramente non era neanche un obiettivo. Tuttavia, quando ho tolto le stampelle dopo sei settimane non sentivo più dolore. Ho iniziato a correre e fare esercizi. Lo staff e i preparatori del Bayern mi hanno detto che stavo migliorando molto velocemente e allora ho iniziato a sperarci. Sapevo che il ct Deschamps avrebbe fatto le sue scelte, ma io volevo tornare in campo coi bavaresi nel finale di stagione e far vedere che ero pronto al 100% per l’Europeo. Ce l’ho fatta ed eccomi qua”.

Foto: Sito Uefa