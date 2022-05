Tolisso e il Bayern si separano: il centrocampista sarà svincolato

Come annunciato dal Bayern Monaco attraverso i propri canali ufficiali, il futuro di Corentin Tolisso non sarà in terra bavarese. Il centrocampista francese, dunque, sarà svincolato e rappresenterà certamente un’opportunità per i club alla ricerca di rinforzi per la mediana.

After five successful years together, @CorentinTolisso will leave #FCBayern this summer.

Merci, Coco, and all the best for the future! 🔴⚪

