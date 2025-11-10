Tolisso durissimo: “Troppi errori arbitrali in Ligue1, le cose devono cambiare”

10/11/2025 | 23:10:46

Corentin Tolisso è una furia dopo la sconfitta del suo Lione contro il PSG, l’ex centrocampista del Bayern Monaco si è sfogato sui social, tornando a parlare di episodi arbitrali dubbi: “Di solito non faccio questo tipo di video, soprattutto sui social media. Per me era importante parlare dopo quello che è successo ieri e, più in generale, dall’inizio della stagione di Ligue 1. Sto facendo questo video perché ieri siamo stati vittime di un errore arbitrale. Dall’inizio della stagione, è stata la stessa storia su ogni campo, ogni fine settimana. Troppe squadre sono state vittime di errori arbitrali. Non è giusto. Le cose devono cambiare. Dopo l’ultimo gol del Paris, ho detto al signor Bastien che non era all’altezza. Mi ha risposto: “Cosa suggerisci?”. Voglio dirgli che dovremmo riunirci e comunicare. Con tutti i capitani della Ligue 1, i dirigenti dei club e tutti gli arbitri della Ligue 1, insieme ai loro superiori. In modo che possiamo andare avanti, perché così non si può continuare”.

foto sito lione