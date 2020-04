Toldo: “Spero che alla Fiorentina arrivi qualche pezzo da novanta”

L’ex-portiere della Fiorentina, Francesco Toldo, ha parlato ai microfoni di FirenzeViola.it ricordando alcuni momenti della sua esperienza a Firenze: “La parata più bella? Con l’Arsenal anche perché capitata in uno stadio mitico contro una squadra che a livello europeo era tra le più forti: arrivare ai quarti per noi fu un’impresa. La ricorderò sempre: Kanu pensava di segnare facile ed invece…. Ripresa? Ognuno dice la sua e nessuno di noi è scienziato o dottore. Mi aspetto che il calcio non si distanzi ancora di più dalla realtà: tu sei un idolo, ma sei solo una persona normale. A me piacerebbe che il calcio mantenesse sempre certi requisiti però non distanziarsi ancora di più: 400 morti al giorno, senti le ambulanze dalle finestre… Ci sono gli interessi economici, tutti lasceremo del nostro, il calcio se ripartirà lo farà in sicurezza. Tutti quelli che lo fanno dovranno fare il conto con gli spalti vuoti. Se ripartirà il calcio bene per tutti, si torna alla normalità. Fiorentina? Facile accendere l’entusiasmo, spero che le promesse siano mantenute e che arrivi qualche pezzo da 90.”

Foto: Zimbio