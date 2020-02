Toh, il Liverpool sa anche perdere: impresa Watford, show di Sarr (3-0)

Si ferma la marcia da urlo del Liverpool. Per la squadra di Klopp arriva la prima sconfitta in campionato dopo 27 turni da imbattuta (26 vittorie e un pareggio): i Reds cadono 3-0 in casa del Watford, che compie una vera e propria impresa mandando al tappeto la capolista. L’assoluto protagonista del match è Ismaila Sarr, autore di una super doppietta (54′ e 60′) e dell’assist per il sigillo finale di Deeney al 72′. Nonostante il pesante ko, il Liverpool resta saldamente al comando della classifica con ben 79 punti, a più 22 sul Manchester City secondo.

Foto: Twitter ufficiale Watford