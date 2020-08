Toh, chi si rivede: Tedino all’Entella per dimenticare due incompiute

Bruno Tedino torna in Serie B. Vi avevamo raccontato che sarebbe stato lui, e non Fabio Caserta, in pole per la Virtus Entella. Caserta è in lizza per altri tre club, Perugia in testa. E così Tedino ha la possibilità di dimostrare di essere un allenatore da Serie B dopo le sbandate di Palermo, un’intuizione di Zamparini terminata con l’esonero. A quel punto Tedino decise di ripartire dalla Serie C, accettando la faraonica proposta del Teramo: andò peggio di Palermo, un addio forse tardivo rispetto ai risultati mai garantiti. Ora la Virtus Entella che passa da Boscaglia a Tedino: per Bruno a caccia di rivincite la possibilità di dimostrare finalmente di essere un allenatore all’altezza della Serie B.

Foto: Palermo sito