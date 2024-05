Todibo vuole la Premier

Come riportato dal quotidiano Nice-Matin, il difensore Jean-Clair Todibo potrebbe lasciare il Nizza in estate. A gennaio, il club rossoblù aveva fissato una cifra di 60 milioni di euro per il francese, ma nella prossima finestra di mercato, potrebbe lasciare la squadra anche per un cifra che si aggiri intorno ai 40 milioni. Todibo ha espresso fortemente il suo interesse di giocare in Premier League, in una squadra capace di qualificarsi per la Uefa Champions League. Tra i club interessati, ci sono Tottenham, Liverpool e Manchester United.

Foto: Instagram Todibo