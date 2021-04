Todibo: “Voglio restare al Nizza ma l’ultima parola spetta al Barcellona”

Lo scorso gennaio il difensore Jean-Clair Todibo, 21 anni di proprietà del Barcellona, ha lasciato il Benfica dove era in prestito per trasferirsi con la stessa formula al Nizza. In estate è quasi certo un suo ritorno in Spagna. In conferenza stampa, il giocatore, ha ammesso di voler restare anche il prossimo anno in Costa Azzurra. “Voglio restare, lo ammetto. Ma l’ultima parola spetta alla dirigenza del Nizza e del Barcellona. Personalmente sono concentrato sulla fine della stagione”.

FOTO: Marca