Todibo non convocato per Espanyol-Barça. Il Milan lo aspetta

Fuori dai giochi. Jean-Clair Todibo non è nella lista dei convocati per la gara con tra Espanyol e Barcellona, derby della Liga in programma domani sera. Ulteriore conferma che Todibo è sul mercato, obiettivo numero uno del Milan che adesso vuole definire gli accordi con il difensore dopo aver raggiunto quelli con il club blaugrana. Todibo ha altre richieste, ma il Milan ha messo la freccia e vuole concretizzare un obiettivo noto da tempo.

Foto: Marca