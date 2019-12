Todibo, il Milan aspetta con fiducia. Da giorni c’è l’accordo con il Barça

Dopo aver riabbracciato Ibrahimovic, il Milan vuole regalarsi Jean-Clair Todibo. Il difensore centrale francese, classe 1999, è in uscita dal Barcellona, con i rossoneri che da giorni hanno raggiunto l’accordo con il club catalano per un’operazione in prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 20 milioni di euro. Ora manca soltanto il via libera dello stesso Todibo, corteggiato da altri club esteri, la cui risposta è attesa a stretto giro di posta. Una risposta che il Milan aspetta con fiducia.

Foto: sito ufficiale Barcellona