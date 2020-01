Todibo ha scelto lo Schalke: il giocatore è già in Germania. La foto dell’arrivo

Jean-Clair Todibo si appresta a vestire la maglia dello Schalke 04. Il difensore, classe 1999, era stato seguito molto da vicino dal Milan, ma i rossoneri non avevano trovato la formula giusta per convincere il Barcellona a cederlo. Todibo riparte così dalla Germania. Ieri, in tarda serata, come riferisce la Bild, è sbarcato all’aeroporto di Dusseldorf ed in giornata sosterrà le visite mediche di rito, prima di firmare il nuovo contratto con lo Schalke 04.

Foto: Bild