Todibo fermato dall’infortunio: esordio con la Francia rinviato

Jean-Clair Todibo avrebbe dovuto esordire questa sera contro la Grecia ad Atene. Ma stando a quanto riportato da l’Equipe, un problema fisico glielo impedirà.

Dopo la convincente vittoria per 14-0 contro Gibilterra a Nizza sabato scorso della nazionale francese, il difensore avrebbe potuto giocare titolare nella gara di stasera valevole per le qualificazioni a Euro 2024. Il calciatore soffre di un dolore al quadricipite e, secondo una fonte interna, avrebbe dovuto ritirarsi. Todibo è in dubbio anche per la partita di domenica in Ligue 1 contro il Tolosa.

Foto: Instagram Todibo