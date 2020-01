Todibo dal Barça allo Schalke: ora è ufficiale. Le cifre e i dettagli

Jean-Clair Todibo riparte dallo Schalke 04. Il difensore, classe 1999, era stato seguito molto da vicino dal Milan, ma i rossoneri non avevano trovato la formula giusta per convincere il Barcellona a cederlo. Ora, dopo le varie indiscrezioni provenienti dalla Germani (compresa la foto all’arrivo all’aeroporto di Dusseldorf per le visite), è arrivata anche l’ufficialità del suo trasferimento al club di Gelsenkirchen. Di seguito il comunicato del Barça con cifre e dettagli: “Il Barcellona e lo Schalke 04 hanno raggiunto un accordo per il prestito del giocatore Jean-Clair Todibo fino al 30 giugno con una commissione di 1,5 milioni di euro. Il club tedesco pagherà l’ingaggio del giocatore e avrà un’opzione di acquisto per 25 milioni di euro, oltre a 5 milioni di componenti aggiuntivi. Se lo Schalke 04 dovesse acquistare il giocatore, il Barcellona manterrà un’opzione per riacquistarlo per 50 milioni di euro, più 10 milioni di bonus”.

Foto: sito ufficiale Schalke