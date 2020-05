Todibo confessa: “Futuro? Potrei restare allo Schalke. Qui sento la fiducia”

Lo Schalke – come vi abbiamo riferito – è al lavoro per trattenere Jean Clair Todibo. E dopo le indiscrezioni della stampa tedesca, ora arriva anche la conferma del difensore, attualmente in prestito dal Barcellona: “Prima di tutto, voglio finire la stagione e raggiungere una buona posizione in classifica. Per quanto riguarda il futuro: posso benissimo immaginare di poter rimanere allo Schalke 04. Tante cose me lo fanno pensare: lo stadio, il calore dei tifosi, l’allenatore che mi dà molta fiducia. Mi sono sistemato rapidamente. L’intero pacchetto è perfetto”, le parole di Todibo alla Bild.

Foto: Twitter ufficiale Schalke